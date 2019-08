Kreis Kleve : Neue Angebote der Männerseelsorge im Kreis

Kreis Kleve (RP) Das Katholische Bildungsforum/KBW Kleve bietet im Herbst 2020 in Kooperation mit dem Referat Männerseelsorge im Bischöflichen Generalvikariat Münster zwei Veranstaltungen für Männer an. Vom 4. Oktober bis zum 6. Oktober sind Männer eingeladen, zu Pfeil und Bogen zu greifen und ins Schwarze zu treffen, denn „der Pfeil findet seinen Weg, wenn der Schütze dazu bereit ist“!

Im meditativen Bogenschießen gehen die Teilnehmer gemeinsam einen Übungsweg, der Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht bringt und in die christliche Spiritualität eingebettet ist. Die Veranstaltung findet statt im Stanislauskolleg in Emmerich-Hochelten; die Teilnehmergebühr beträgt 150 Euro und umfasst die Übernachtung in Einzelzimmern, die Verpflegung, die Benutzung des Bogenmaterials sowie die Kursleitung und Begleitung durch Joachim Bergel, Leiter des Referates Männerseelsorge.