Fußball : Guter Prüfstein vor dem Saisonstart

Goch Fußball-Niederrheinpokal, 1. Runde: Viktoria Goch - DJK Sparta Bilk (So, 15 Uhr).

Die Gocher Viktoria muss im ersten Pflichtspiel der Saison einen regelrechten Kaltstart hinlegen. Eine Woche vor Saisonstart taugt die Erstrundenpartie im Verbandspokal nur bedingt als Standortbestimmung nach der personellen Misere in den Vorbereitungswochen. Auch am Sonntag werden mit Lukas Jacobs, Malik Bongers, Lukas Ernesti und Kevin Kitzig voraussichtlich gleich vier Akteure verletzungsbedingt und mit Besar Amzai, Leon Buttgereit und Nils Konstanczak drei weitere Spieler urlaubsbedingt fehlen. Dennoch strebt Coach Jan Kilkens den Einzug in die nächste Runde an: „Es ist eben wie es ist. In der nächsten Runde könnte uns aber ein attraktiver Gegner winken. Von daher wollen wir alles geben um weiterzukommen.“