Planung vorgelegt : Kleve: Platz für Jung und Alt soll 2021 fertig werden

Blick auf den Entwurf für den Mehgenerationenspielplatz an der Straße Backermatt.

Kleve Die Stadt Kleve hat der Politik die Planung für den Mehrgenetationenspielplatz an der Straße Backermatt vorgestellt. Seit zweieinhalb Jahren wird an dem Projekt gearbeitet. Einige Anwohner hätten dort lieber Parkplätze gesehen.

Der Plan ist zweieinhalb Jahre alt – jetzt legte die Klever Stadtverwaltung ein Konzept für den Mehrgenerationenplatz an der Straße Backermatt vor. Im Jugendhilfeausschuss erläuterte der Technische Beigeordnete Jürgen Rauer der Politik, wie sich ein externes Büro, das die Stadt mit der Planung beauftragt hat, den Platz für Jung und Alt vorstellt.

Es handelt sich um das Gelände am Steilhang in der Klever Oberstadt, auf dem sich vorher eine Skater-Anlage befand. Ursprünglich hatte die Stadt Planungen entwickelt, diese dann den Bürgern vorgestellt, um ihre Wünsche und Anregungen einzupflegen. Dies zusammen bildete dann die Grundlage für den Arbeitsauftrag an das Planungsbüro.