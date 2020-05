Kolumne „Nur mal so“ : Ein erleichtertes „endlich“

Kreis Kleve Kreiswirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers schreibt in seiner Kolumne „Nur mal so“ über die Wiedereröffnung der Kindertagesstätten im Kreis Kleve. Sie bringt nicht nur Eltern, sondern auch den Arbeitgebern Entlastung.

Der Markt funktioniert noch, zumindest an den Tankstellen. Das Kraftstoff-Angebot ist groß, die Nachfrage gering. Lang ist es her, seit sich an den Zapfsäulen die Literrädchen schneller zeigten als die Preise. Gegenwärtig ist es zu erleben. Am Wochenende priesen die Tankstellen in Stadt und Land den Liter Diesel-Kraftstoff für 98,9 Cent an – einen guten Zehner weniger als noch vor Tagen. Was sagt uns das: Schnell tanken, bevor das Pfingstfest da ist.