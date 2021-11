Für drei Millionen Euro : Caritas plant neuen Verwaltungsbau in Kleve

Die Caritas will bauen: Die lange Fläche zwischen Villa (links) und den Wohnhäusern soll mit einem Verwaltungsbau geschlossen werden. Foto: Matthias Grass

Kleve Drei Millionen Euro will der Verband in einen viergeschossigen Neubau investieren. Auf einer Grundfläche von 323 Quadratmetern sollen 1180 von der Caritas genutzte neue Quadratmeter Haus entstehen.

Die Tage des üppigen Strauchwerks an der Görresstraße in Kleve sind gezählt: Auf dieser Fläche, die die Caritas zu ihrem Garten zählt, soll zwischen einer Gründerjahre-Villa an der Hoffmannallee und der zweigeschossigen Wohnbebauung entlang der Straße ein neuer Verwaltungsbau entstehen. „Zukünftig möchten wir alle Klever Angebote an unserem Hauptsitz an der Hoffmannallee bündeln“, begründet Rainer Borsch, Caritas-Kleve-Vorstand, die Baupläne. Bereits im Sommer 2020 habe man eine künftige Raumplanung für den Hauptsitz des Caritasverbandes an der Hoffmannallee erarbeitet, die jetzt umgesetzt werden solle, wird Borsch im Mitarbeitermagazin der Caritas zitiert.

Es wird ein großer Verwaltungsbau, der in die Lücke dort kommen soll und mehr ist als ein Neubau im Garten: Auf einer Grundfläche von 323 Quadratmetern sollen 1180 von der Caritas genutzte neue Quadratmeter Haus entstehen. Für 30 neue Büros und nagelneue, größere Konferenzräume. Dazu gehören die entsprechenden nachzuweisenden Einstellplätze auf dem Hof, es gibt eine Einfahrt über den bisherigen Weg zur Caritas an der Hoffmannallee und dann die Ausfahrt zur Görresstraße. Und weil die Caritas künftig mit E-Mobilität unterwegs sein will, sollen die Einstellplätze für ihre Dienstfahrzeuge auch Ladesäulen bekommen, heißt es.