Basketball im Kreis Kleve : Aufsteiger TV Goch zeigt zu viel Respekt

Goch/Kleve Die Mannschaft verliert das Heimspiel gegen den SV Alte Freunde Düsseldorf mit 73:80. Landesligist VfL Merkur Kleve kassiert erneut eine deutliche Niederlage.

Von Per Feldberg

Im ersten Heimspiel in der Basketball-Oberliga nach rund elf Jahren musste sich der TV Goch dem SV Alte Freunde Düsseldorf mit 73:80 (39:42) geschlagen geben. Vor rund 120 Zuschauern führte der Gastgeber nach fünf Minuten zwar mit 10:6. Doch dann sorgten Unkonzentriertheiten im Angriff und in der Verteidigung dafür, dass der routinierte Gegner nach dem ersten Viertel mit 25:16 in Führung lag.