Umrüstung bis Juni : Mülltonnen in Kleve bekommen Transponderchips

Mülltonnen in Kleve bekommen Transponderchips

Die Mülltonnen in Kleve werden umgerüstet. Foto: Markus van Offern (Markus van Offern)/Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Abfallbehälter in Kleve werden umgerüstet: Das bisherige Strichcode-System soll durch Transponderchips ersetzt werden. Die Bürger müssen dafür mithelfen. Im Juni soll die Umrüstung abgeschlossen sein.

Nach der Einführung der gelben Tonne im Jahr 2021 setzen die Umweltbetriebe der Stadtwerke Kleve (USK) nun ein weiteres Großprojekt um: Alle Mülltonnen in Kleve müssen umgerüstet werden. Aktuell nutzen die USK ein Barcode-System, um die Tonnen identifizieren zu können. Die jeweiligen Etiketten sind auf die Behälter von Rest-, Papier- und Bioabfall geklebt. Das System wurde 2013 eingführt, ist zwischenzeitlich aber in die Jahre gekommen, wie es heißt. Die Schwierigkeiten beim Auslesen des Barcodes nehmen zu. Also soll, wie bereits im neuen Abfallkalender angekündigt, nun das System modernisiert und durch Transponderchips ersetzt werden. „Dafür bedarf es erneut der Mithilfe der Bürger,“ sagt Karsten Koppetsch, Vorstand der USK. Er sei aber zuversichtlich, dass die Umsetzung wie geplant erfolgen wird. Ab dem 1. Juni sollen dann nur noch Abfallbehälter geleert werden, die mit einem Transponderchip versehen und registriert sind.