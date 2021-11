Museum Kurhaus Kleve : Die barocke Burg über der alten Stadt

Kleve Stolz präsentiert das Klever Museum Kurhaus seine erweiterte Sammlung in der neuen Ausstellung „Original & Kontext. Die Sammlung analog und digital“ und zeigt darin viele verschiedene Kabinette mit Kunstwerken aus mehr als 500 Jahren.

Die Burg thront stolz über dem steilen Hang am Kermisdahl, der nicht bebaut oder mit Bäumen bewachsen ist und so die ganze Mächtigkeit der Schwanenburg der Klever Herzöge über ihre Stadt selbst in diesem schmalen Profil präsentiert. Johannis- und Zimelienturm stehen noch, der Rittersaal mit seinen kräftigen Stützpfeilern den Berghang hinunter ist noch Teil der Burg. An deren Fuß schmiegen sich mittelalterliche Häuser mit Stufengiebeln wie in Kalkar an den Hang. Man sieht auf den Wiesen der Bleiche die Tücher zum Trocknen liegen, eine lange Brücke führt über den breit gemalten Kermisdahl, links oben auf dem Hang verstellt mittelalterliches Backsteingemäuer den Blick.