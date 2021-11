LVR-Klinik : Neues Angebot soll Jugendlichen bei Kontakt helfen

Bedburg-Hau Viele Jugendliche vermissen soziale Kontakte, haben aber zunehmend Schwierigkeiten, sie wieder von alleine aufzunehmen. An sie richtet sich ein ambulantes Spezialangebot der Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik Bedburg-Hau, das erneut im kommenden März starten soll.

Die Isolation der Corona-Pandemie war für viele belastend, vor allem für junge und ältere Menschen. Die Zahl derer, die sich völlig aus ihrem familiären und sozialem Umfeld zurückziehen und ein gestörtes Selbstbewusstsein entwickeln, sei gestiegen, heißt es vom LVR. Das sei nur eine Folge der Epidemie, vor der Wissenschaftler schon früh gewarnt haben. „Die Gründe dafür, warum junge Menschen nach und nach zum Außenseiter werden können, sind vielfältig – und die Auswirkungen gravierend“, heißt es vom Landschaftsverband. „Es geht häufig um Mobbing-Erfahrungen und es fehlen oft Strategien zu einer geeigneten Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen, die unter den Corona-Beschränkungen auch nicht mehr oder kaum erlernbar waren.“ Viele Jugendliche würden vor allem soziale Kontakte vermissen, hätten aber nun zunehmend Schwierigkeiten, sie wieder von alleine aufzunehmen. Schule, Vereinsaktivitäten, Treffen mit Freundesgruppen und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen – alles Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, die ihnen in der Pandemiezeit meist komplett weggefallen sind.

An diese Jugendlichen richtet sich ein ambulantes Spezialangebot der Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik Bedburg-Hau, das erneut im kommenden März starten soll. Da das Angebot stark nachgefragt wird und vorab in der Regel ein Kennenlerngespräch stattfindet, ist es ratsam, sich möglichst bald mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik Bedburg-Hau in Verbindung zu setzen. Die Gruppe der 14 bis 16 Jugendlichen, Mädchen und Jungen im Alter ab 15 Jahren, wird sich insgesamt 14 Mal treffen und sich sowohl theoretisch als auch praktisch mit dem eigenen Lebensumfeld auseinandersetzen.