Tischtennis : WRW Kleve III steuert weiter ungeschlagen auf Titelkurs

Vincent Kepser überzeugte beim 8:8 von WRW. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Tabellenführer der NRW-Liga der Damen erreicht ein Remis, mit dem er gut leben kann. Das ist beim Herren-Team des Klubs nicht der Fall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

WRW Kleve hat in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren sein Ziel im Spiel beim TTV DJK Altenessen nicht erreicht. Die Mannschaft musste sich im Duell gegen einen der Kontrahenten im Rennen um den Klassenerhalt mit einem 8:8 begnügen. „Wir hatten eigentlich erwartet, dass wir die Partie gewinnen“, sagte WRW-Vorsitzender Peter Hendricks. Dann hätte das Team nach Punkten mit dem Gastgeber gleichgezogen, der auf dem rettenden achten Rang steht. So aber blieb WRW auf dem drittletzten Platz, der am Ende der Saison Relegationsspiele um den Klassenerhalt bedeutet.

Dass der erhoffte Sieg nicht gelang, hatte vor allem einen Grund. Lediglich das obere Paarkreuz der Klever punktete zuverlässig. Spitzenspieler Hiroshi Leo Kittenberger und Vincent Kepser, Nummer zwei des Teams, gewannen nicht nur ihre beiden Einzel. Sie schafften gemeinsam auch zwei Erfolge im Doppel, wobei sie ihrer Mannschaft mit einem glatten 3:0 im letzten Spiel wenigstens noch das Remis sicherten. Zudem punkteten nur Elijas Erkis und Jakob Kramer.

Die DJK Rhenania Kleve hatte in der Landesliga in der Heimpartie gegen den Tabellendritten MTV Rheinwacht Dinslaken, der weiter eine weiße Weste aufweist, mit 6:9 das Nachsehen. „Die Niederlage ist ärgerlich, weil wir in der entscheidenden Phase des Spiels zwei Partien in fünf Sätzen verloren haben“, sagte Hendrik ter Steeg, der im Einzel und im Doppel mit Christian Schlesinger gepunktet hatte. Beim Gastgeber überzeugte vor allem das obere Paarkreuz. Spitzenspieler Johannes Kirchner und Christian Schlesinger entschieden jeweils ihre beiden Einzel für sich. Die DJK steht nach der Niederlage mit 7:5-Punkten auf dem fünften Rang. „Damit liegen wir weiter im Soll. Wir haben in der Hinrunde aber auch noch ein schweres Restprogramm“, sagte ter Steeg.

Das dritte Damen-Team von WRW Kleve steuert in der NRW-Liga weiter ungeschlagen auf Titelkurs. Die Mannschaft steht nach dem 7:7 beim Tabellendritten TV Voerde nach wie vor an der Spitze und hat einen Zähler Vorsprung vor Verfolger TTC Bärbroich. „Es war ein gerechtes Ergebnis. Wir können mit diesem Punktgewinn gegen einen starken Gegner gut leben. Es konnte eigentlich auch kein anderes Resultat geben, weil die Partien gegen Voerde in den vergangenen Jahren gefühlt immer mit einem Remis geendet sind“, sagte WRW-Spielerin Petra Jenisch.