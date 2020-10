Laub in Kleve : Bürger müssen in Kleve selber Laub fegen

Kleve Im Herbst fällt das Laub von rund 32.000 Bäumen an, die im Stadtgebiet stehen. Anwohner müssen Bürgersteige und teilweise auch die Straßen fegen.

Kleve ist die Stadt der Alleen und Parks und hat einen entsprechend großen Baumbestand. Nicht nur auf Nassauerallee, Königsallee und Lindenallee stehen teils über 100 Jahre alte Alleebäume mit mächtigen Kronen. Die vielen Alleen sind das Erbe der Garten- und Parkstadt Kleve, die das Bild der Stadt ausmachen, ihr das Gesicht geben. Und Kleve hat nicht nur die Alleen, sondern auch viele andere Straßen mit schönem Baumbestand. Mit Bäumen aber, die jetzt alle ihr Laub verlieren. Und das Laub muss gefegt werden, muss abgefahren werden. Rund 16.000 Bäume befinden sich entlang der Straßen, weitere 16.000 in den Parkanlagen. 700 bis 800 Tonnen Laub, die beseitigt werden müssen, fallen Jahr für Jahr an.

„Wir als Stadt müssen das Laub grundsätzlich nicht abholen, wir versuchen aber, in den großen alten Alleen, wo man das Laub kaum bändigen kann, die Blätter abzufahren, wenn der Bürger sie in entsprechende Behältnisse oder zu ordentlichen Haufen zusammen gefegt hat“, sagt Karsten Koppetsch, Vorstand der Umweltbetriebe der Stadt Kleve. Die Behältnisse werden nicht von der Stadt gestellt, sondern sind im Eigenteum der Bürger.

Deshalb akzeptiert die USK auch die Laubhaufen. In anderen Straßen müssen die Bürger das Laub selber entsorgen. Primär kann dies über die Biotonne entsorgt werden, erklärt Koppetsch. Für Gartenbesitzer bietet sich auch eine Kompostierung an, man kann es auch zum Wertstoffhof an der Brienerstraße in Kleve fahren. Das kostet dann allerdings eine Gebühr, wenn der Bürger es dort entsorgt. Keinesfalls darf das Laub von Geh- und Radwegen jedoch auf die Fahrbahn oder in den Rinnstein gekehrt werden. Es drohen Überschwemmungen durch verstopfte Straßenabläufe und erhöhte Unfallgefahr für Kraft- und Radfahrer. Zudem sind die Kehrmaschinen, die die Straßen reinigen nicht in der Lage, größere Anhäufungen aufzunehmen, erklärt der USK-Mann.