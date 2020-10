Tischtennis : WRW Kleve II kassiert eine knappe 5:7-Niederlage

Kleve Der Bezirksligist unterliegt dem TV Mehrhoog. Anfangs liegt der Gastgeber sogar schon mit drei Punkten Vorsprung in Führung. Doch der TVM holt danach Schritt für Schritt auf.

Der Betrieb in den Tischtennis-Ligen ruhte am Wochenende größtenteils. Nur wenige Partien wurden vorgezogen oder nachgeholt. In der Bezirksliga der Herren war WRW Kleve II gefordert. Die Mannschaft musste sich in der Heim-Begegnung gegen den TV Mehrhoog mit 5:7 geschlagen geben. Bitter war die Niederlage für die Klever vor allem deshalb, weil sie zu Beginn einen starken Eindruck gemacht hatten.