Feuer und explodierende Gasflaschen : Feuerwehr löscht brennende Autos in der Klever Innenstadt

Kleve Auf einem Parkplatz in der Klever Innenstadt ist es in der Nacht zu Montag zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Mehrere Autos und ein Wohnwagen brannten völlig aus. Außerdem bestand Gefahr durch explodierende Gasflaschen.

Die Klever Feuerwehr ist in der Nacht zu Montag zu einem größeren Einsatz in die Klever Innenstadt gerufen worden. Wie die Behörde am Montag mitteilte, waren auf dem Parkplatz Großer Markt diverse Autos und ein Wohnwagen in Brand geraten. Drei Autos und ein Wohnmobil brannten dabei völlig aus. Mehrere andere Fahrzeuge erlitten kleinere Schäden, auch durch eine Propangasflasche, die sich entzündet hatte und umhegeflogen war. Verletzt wurde niemand.