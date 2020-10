Aus den Vereinen : Vorstand des VfL Merkur Kleve wird wiedergewählt

Kleve Helmut Tripp bleibt Vorsitzender des Vereins. Bei der Jahreshauptversammlung werden er und seine Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Einige Jubilare werden ausgezeichnet.

Unter strengen Corona-Regeln hat die diesjährige Jahreshauptversammlung des VfL Merkur Kleve in der Turnhalle an der Flutstraße stattgefunden. Rund 40 Mitglieder waren gekommen. In seiner Begrüßungsrede bedankte sich der Vorsitzende Helmut Tripp bei den Vereinsmitgliedern für ihre Treue und ihr Engagement in schwierigen Zeiten, da einige sportliche Aktivitäten ausfallen mussten oder andere nur eingeschränkt möglich waren.