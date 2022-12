Kreishandwerkerschaft Beste Handwerksgesellen im Kreis Kleve ausgezeichnet

Vor der offiziellen Ehrung hielt der stellvertretende Landrat des Kreises Kleve, Stefan Welberts, die Festansprache. Der gelernte Schornsteinfegermeister gratulierte den Nachwuchshandwerkern zu ihren Erfolgen im diesjährigen Leistungswettbewerb. In seiner Ansprache dankte er auch den Ausbildungsbetrieben für ihr Engagement sowie für Ihr Durchhaltevermögen, junge Menschen in ihrer Ausbildung zu fordern und zu fördern. Sein weiterer Appell an diesem Abend galt allen Anwesenden: „Allein in NRW fehlen aktuell 12.000 Handwerker. Motivieren Sie ihr Umfeld, Freunde, Bekannte und Familienmitglieder, eine Ausbildung im Handwerk zu starten. Das Handwerk ist vielseitig und bietet eine breite Basis an unterschiedlichen Berufen.“