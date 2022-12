Verbesserung im ÖNPV Vier neue Schnellbuslinien im Kreis Kleve sind gestartet

Lediglich 36 Minuten braucht der neue Schnellbus X32 vom Klever Bahnhof bis zum Busbahnhof in der Reeser Innenstadt. Bis zur Endhaltestelle am Bahnhof Empel-Rees sind es noch einmal acht Minuten mehr – insgesamt 44 Minuten also. Regelmäßig, zuverlässig und vor allem schnell soll das neue Angebot der „XBus-Linien“ sein, das der Kreis Kleve gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der Unternehmensgruppe der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG) künftig . Die XBusse sind zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, gestartet.