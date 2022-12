Für größten Auftrag der Geschichte Project erweitert Firmensitz in Kranenburg

Beim Kranenburger Maschinenhersteller Project stehen alle Zeichen auf Wachstum. Das Unternehmen hat seinen Sitz vergrößert und eine weitere Halle angemietet. In der 1500 Quadratmeter umfassenden Halle 5 werden auf zwei Ebenen so genannte mobile Handlingsysteme – selbstfahrende Roboter mit Greifarm – produziert. Außerdem druckt Project in Halle 5 im 3D-Druck-Verfahren.