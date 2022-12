Nach 18 Jahren ist Schluss War das der letzte Seniorennachmittag in Hönnepel?

Bisher wurde trotz Nachfragen kein neues Team gefunden, was noch einmal mehr für die gute Arbeit der beiden Damen spricht. Einstweilen hat das Team aus Niedermörmter angeboten, die Hönnepeler beim Seniorennachmittag am zweiten Dienstag, also beginnend am 11. Januar, zur Messe um 15 Uhr und zum Kaffee im Pfarrheim zu empfangen. Die Senioren sind wie alle Jahre vorher mit großem Dank und einem Weihnachtsgeschenk nach Hause gegangen. Vielleicht hat jemand ja mal ähnlich wie beim Spielenachmittag der Frauen für die Hönnepeler eine neue Idee.