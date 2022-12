Für 200 Gefangene zuständig Das ist der neue Leiter der Klever JVA

Gut ein Jahr ist es her, dass Udo Gansweidt als Leiter der Justizvollzugsanstalt Kleve in den Ruhestand verabschiedet wurde. Vier Jahre lang leitete er die Geschicke der JVA an der Krohnestraße. Seit 1. Dezember dieses Jahres gibt es nun einen Nachfolger: Andreas Krumsiek heißt der neue Leiter, ist Kölner, 54 Jahre alt und verheiratet.