Angelo Kelly : Angelo Kelly macht Fanherzen glücklich

Autogrammstunde mit Angelo Kelly im Klever Saturn-Markt: Inga Schmengler-Scholz mit ihren Kindern Sophia und Jan Jonas im siebten Himmel mit Angelo. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Angelo Kelly sorgte im Klever Saturn-Markt mit einer Autogrammstunde für Riesenandrang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niko Hegemann

Für glückliche Gesichter sorgte am Freitagabend Angelo Kelly. Zu Gast in der Neuen Mitte in Kleve bei der Firma Saturn gab der erfolgreiche Musiker vor rund 250 Menschen eine Autogrammstunde und stand für Selfies zur Verfügung. Der jüngste Spross der Kelly Family sorgte damit für zahlreiche begeisterte Fanherzen- aus allen Generationen waren Anhänger vertreten.

Schon lange vor dem Beginn des Events hatten zahlreiche Fans auf ihr Idol gewartet. Darunter auch Ines Menzel aus Kleve, die mit ihrem Sohn Kevin (12) in der großen Schlange in der Neuen Mitte wartete: „Es ist natürlich ein Highlight, Angelo Kelly hier in Kleve zu sehen“, freute sie sich auf den irischen Popstar: „Er ist immer noch wie früher.“

Dieses Beispiel zeigt, dass es dem Musiker erfolgreich gelingt, mehrere Generationen zu begeistern. Kelly gelang vor zwei Jahren ein überaus erfolgreiches Comeback, als er es auch schaffte, mit seiner eigenen Familie das Album „Irish Heart“ veröffentlichte, welches sich über dreißig Wochen in den Charts hielt.