Kleve: 75 Tanzgruppen auf der großen Klever Bühne

Kleve/Bedburg-Hau Zum 14. Mal hatte die Hasselter Carnevals-Gemeinschaft (HCG) zu ihrem großen Tanzturnier mit einem Riesenprogramm eingeladen.

Am Samstag war es wieder soweit: Zahlreiche Tanzgruppen von nah und fern kamen in der Stadthalle in Kleve zusammen, um beim großen Garde- und Showturnier der Hasselter Carnevalsgemeinschaft (HCG) ihr tänzerisches Können unter Beweis zu stellen.

Insgesamt 75 Gruppen vom gesamten Niederrhein machten sich in diesem Jahr auf den Weg in die Kreisstadt Kleve, um die fachkundige Jury mit ihren tänzerischen Darbietungen zu überzeugen. Klaus Bitter, erster Vorsitzender der HCG und Moderator des Turniers, führte souverän durch das straff geplante Programm, welches durch die vielen angemeldeten Tänzer strikt bis nach 20 Uhr durchgeplant war.

In unterschiedlichen Kategorien, nach Altersklasse sowie Garde- und Showtanz geordnet, gaben alle Tanzbegeisterten ihr Bestes, um von 500 Punkten so viele wie möglich zu ergattern und am Ende des Tages mit einem Pokal nach Hause zu fahren. Bewertet wurde in verschiedenen Kriterien wie Ausstrahlung, Choreographie und Kostüm. Und gerade bei diesen gaben sich alle Vereine große Mühe. Bunt und mit viel Glitzer und Federn verziert, strahlten alle Teilnehmer auf der Bühne um die Wette.