Online bewerben : Ausbildung und Studium mit Perspektive im Finanzamt

Das Finanzamt in Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Einen ersten Eindruck vermitteln die Praktikumstage bei Finanzamt Kleve am 9. und 10. Juli von 10 bis 15 Uhr.

Für das kommende Jahr bietet das Finanzamt Kleve wieder attraktive Ausbildungs- und Studienplätze an. Online-Bewerbungen (www.ausbildung-im-finanzamt.de) sind ab jetzt möglich. Zudem wird es erneut für interessierte Schülerinnen und Schüler Praktikumstage im Finanzamt Kleve geben.

Manfred Winkler, der Leiter des Finanzamts in Kleve sagt: „Wir suchen engagierte, kreative, teamfähige und motivierte Kollegen für unsere Verwaltung. Wir gewährleisten eine praxisorientierte Ausbildung sowie zukunftssichere und abwechslungsreiche Tätigkeiten in der Finanzverwaltung mit exzellenten Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten.“

Einen ersten Eindruck vermitteln die Praktikumstage bei Finanzamt Kleve am 9. und 10. Juli von 10 bis 15 Uhr. Am 9. Juli sind Schüler eingeladen, die sich auf die Fachoberschulreife vorbereiten. Am 10. Juli widmet sich das Ausbildungsteam denjenigen, die das Abitur oder die Fachhochschulreife anstreben.