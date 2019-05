Ruhestand : Nach 50 Jahren: Friseur van Berkum aus Kellen hört auf

Kleve Am Samstag schließt der Friseurmeister sein Geschäft auf der Emmericher Straße.

Der 65-jährige Fast-Rentner Jürgen van Berkum wuchs in der Klever Oberstadt auf und drückte als Kind die Schulbank in der Christus-König-Schule an der Lindenallee. „Ursprünglich wollte ich Fotograf werden. Ich kannte damals auch Fritz Getlinger, der für die Rheinische Post fotografierte“, sagt er. Ein Hobby ist das noch heute für ihn, doch van Berkums beruflicher Werdegang war ein anderer. Da schon ein Onkel und ein Vetter Friseure waren, begann der damals 14-Jährige in Kellen bei Kurt Büchi die dreijährige Ausbildung, frisierte dort anschließend noch als Geselle. „Der war der führende Friseur in Kleve“, erinnert er sich gerne an den Obermeister. Nach Bundeswehr und kurzem Abstecher zur Fernseh- und Radio-Abteilung im Klever Kaufhof war er im Salon von Alfons Osterkamp beschäftigt. „Um zur Meisterschule zu gehen, musste man nach der dreijährigen Ausbildung vier Jahre als Geselle arbeiten“, sagt van Berkum, der danach in der World School im Inter-Studio-Harder in Duisburg lernte. „Das war wie im Internat, eine Ganztagsschule. Nur am Wochenende war ich daheim“, erzählt der 65-Jährige. Im Dezember 1977 wurde ihm der Meisterbrief überreicht. In den folgenden Jahren reiste er auch mal durch die Republik. Immer wieder heuerte er zwischendurch bei Friseur Franz Jansen in Kellen an. „Franz konnte mich immer gebrauchen“, erzählt Jürgen van Berkum, der schon am Bodensee und in Schleswig-Holstein Schere und Bürste in die Hand nahm. Gerne erinnert er sich daran, dass in Konstanz im Salon Zieger auch prominente Zeitgenossen auf seinem Stuhl Platz nahmen. Dazu gehörten auch Rolf Bossi, der „Anwalt der Schickeria“, und Jan Graf Bernadotte aus fürstlichem Hause von der Blumeninsel Mainau. „Den musste ich erst mal fragen, wie ich ihn ansprechen darf“, sagt van Berkum schmunzelnd.