Fußball : Viktoria bekommt wieder eine A-Jugend

Goch Die Gocher Viktoria stärkt ihren Unterbau und stellt in der nächsten Spielzeit auch wieder ein A-Junioren-Team. Mit Johannes Rankers soll ein junger, ambitionierter, im Jugendbereich erfahrener Coach den Neuaufbau vorantreiben.

Über dessen Kontakte aus Winnekendonk konnte auch die dazugehörige aktuelle Personalie angebahnt werden: Die zuletzt vorhandene Lücke mit einer fehlenden A-Junioren-Mannschaft wird nun geschlossen. Der 26-jährige Johannes Rankers, derzeit noch Co-Trainer bei den Junioren des KFC Uerdingen und mit langjähriger Erfahrung bereits als Jugendcoach bei der Viktoria aus Winnekendonk ausgestattet, steigt als Trainer ein und soll eine neue A-Jugend-Mannschaft aufbauen, die längerfristig dann auch die Seniorenteams der Gocher mit Nachwuchs füttern kann. Auf Basis von acht Akteuren, die aus der eigenen B-Junioren-Abteilung aufrücken, wird derzeit an der Kaderzusammenstellung gebastelt. „Das ist eine immense Herausforderung eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, die ich aber gerne annehme. Wir brauchen auch externe Spieler, aber ich verfüge über ein gutes Netzwerk. Jugendarbeit ist einfach genau mein Ding. Ich möchte den Jungs etwas mit auf den Weg geben und ihnen den Sprung in den Seniorenbereich erleichtern“, erklärt der auf seine neue Aufgabe brennende junge Coach, der in Winnekendonk auch als Torwart zwischen den Pfosten steht.

Aus seiner Trainerzeit bei den Nachwuchsteams in Winnekendonk hat Rankers eine A-Juniorenmeisterschaft in der Leistungsklasse vorzuweisen und konnte dieses Jahr weitere wertvolle Erfahrungen in Uerdingen als Co-Trainer von Daniel Beine sammeln. Eben in der Leistungsklasse hofft das neue A-Junioren-Team der Viktoria nächste Saison an den Start zu gehen. „Da sieht es ganz gut aus“, erklärt Jugendleiter Holger Mittelbach, der ohnehin von einer guten Entwicklung im Nachwuchsbereich berichtet: „Voraussichtlich werden wir mit 17 Jugendmannschaften an den Start gehen in der kommenden Spielzeit. Perspektivisch wird es wohl auch ein drittes Seniorenteam geben.“ Neben einem stabilen Unterbau wird es maßgeblich um die Verzahnung der Teams miteinander gehen um für die gewünschte Durchlässigkeit nach oben zu sorgen. „Das ist unser Ziel und passt auch gut zu Bezirksligacoach Jan Kilkens, der ja prädestiniert ist für die Entwicklung junger Spieler“, äußert sich Kleuskens zuversichtlich.