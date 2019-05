Mühle Kalkar : Vortrag für Gründerinnen: Erfolg kommt von innen

Der Vortrag findet statt in der Kalkarer Mühle. Foto: Stadt Kalkar

Kalkar Die Teilnahme für Mitgliedsfrauen des Unternehmerinnen- und Gründerinnentreffs ist kostenlos. Nach dem Vortrag können Fragen gestellt werden.

Der Unternehmerinnen- und Gründerinnentreff am Dienstag, 4. Juni, in Kalkar hat das Thema: „Weg mit den inneren Blockaden - Möglichkeiten und Wege zu einer erfolgreichen Umsetzung des eigenen Unternehmens“. Der Veranstalter: „Im Laufe einer unternehmerischen Tätigkeit kann es jedoch immer wieder vorkommen, dass sich unternehmerische Ziele nicht wie gewünscht erfüllen lassen. Häufig liegt es an den blockierenden Gedanken und Gefühlen, die man sich im Laufe seines Lebens bewusst und/oder unbewusst angeeignet hat. Hier gilt es, etwas zu verändern.“ Antworten, wie ein Veränderungsprozess aussehen kann, gibt die Referentin Andrea Janßen, die selbst Unternehmerin ist.