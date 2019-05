Vandalismus am Ehrenmal Keeken

Vandalismus am Ehrenmal Keeken: Zwei Figuren wurden von unbekannten Tätern stark beschädigt. Foto: Hans Kuppen

Zwei Figuren sind stark beschädigt worden. Belohnung wurde ausgesetzt.

(RP) Vandalen haben zwei Figuren des Keekener Ehrenmals vom Sockel gerissen. Die Figuren wurden durch den Aufprall auf den Steinboden stark beschädigt. Ob die Schäden an den Figuren reparabel sind und wie das Mahnmal in Zukunft gesichert werden kann, wird derzeit geprüft. Am Ort wurde eine Weinflasche (Chalk Hill – 2015- Australien) sichergestellt. Es wurde eine Anzeige erstattet und es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Hinweise werden vertraulich behandelt (Polizei 02821 5040 oder 02821 30594). Zur Ergreifung der Täter wird eine Belohnung ausgesetzt.