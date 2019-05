Benefizveranstaltung : Girmes und Kepser gemeinsam für Ben

Auf Anregung des Gocher Schlagersängers Willi Girmes findet eine Benefizveranstaltung statt. Der gesamte Erlös fließt in die Initiative „Wir helfen Ben“, die Spenden für den an Leukämie erkrankten Jungen sammelt.

Willi Girmes hat in diesem Jahr zwei anstehende Jubiläen: Zum einen geht er in sein zwanzigstes Jahr als Sänger auf Mallorca, zum anderen besteht sein Markenzeichen, der „Piratentanz“, seit inzwischen zehn Jahren. Doch anstatt dies in den Mittelpunkt zu rücken, plant der Gocher eine Benefizveranstaltung am Samstag, den 1. Juni, von 11 bis 16 Uhr am Klever Tönnissen-Center. Der Erlös dieser Veranstaltung fließt komplett in die Initiative „Wir helfen Ben“.