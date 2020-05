Antrag für den Hauptausschuss : SPD: Bürger sollen 10.000-Euro-Projekte selbst bewilligen

Bedburg-Hau Die Sozialdemokraten verfolgen damit das Ziel, die Bürger aktiv in die Gestaltung ihres Ortes und der Verwendung der Finanzmittel einzubeziehen. Das Projekt soll 2021 an den Start gehen.

Ein schönerer Spielplatz, ein Bushaltehäuschen, Parkbänke oder gar eine Wetterstation – das sind alles Bürgerideen, die in einigen Kommunen durch ein sogenanntes Bürgerbudget realisiert wurden. Auch wenn solche Anliegen wegen Corona momentan eher hinten anstehen, so werden diese Themen zukünftig wieder mehr Bedeutung bekommen, ist sich die SPD Bedburg-Hau sicher. Folgen die anderen Fraktionen im Hauptausschuss, der am Donnerstag, 7. Mai, ab 17 Uhr tagt, ihrem Antrag, dann bekommen auch die Bedburg-Hauer Einwohner die Möglichkeit, über solche oder ganz andere Ideen komplett selbst zu entscheiden.