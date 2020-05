Friseur in Corona-Zeiten : „Fühl’ mich wie neu geboren“

Diana Eberhard, die neue Chefin des Wisseler Friseurgeschäfts, kümmert sich um Dorothee Janssen. Mundschutz für alle ist Pflicht, jeder Kunde muss am Eingang seine Daten hinterlassen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Auf diesen Tag haben nicht nur die Friseurmeister und ihre Mitarbeiter gewartet, sondern auch die Kunden. Seit Montag darf wieder geschnitten und gefärbt werden – die Rheinische Post sah sich bei „Zeit für mich“ in Wissel um.

Vielleicht muss man eine Frau jenseits der 45 sein, um die Erleichterung von Annette van Baal nachvollziehen zu können. Acht Wochen lang hatte ihr Haaransatz Zeit, ans Licht des Tages zu wachsen und dabei eine Farbe mitzubringen, die Annette noch nicht sehen möchte: grau. Jetzt, nach anderthalb Stunden Behandlung durch ihre Stamm-Friseurin, sieht die 54-Jährige wieder aus, wie sie selbst und ihre Umgebung sie kennen. Auch der Pony wurde geschnitten, so dass nervöses Blinzeln und Pusten nicht mehr nötig ist. Nach sechs Wochen Zwangspause dürfen Friseure seit Montag wieder ihrem Handwerk nachgehen. Die Erleichterung ist groß.

Für Diana Eberhard in Wissel ist die Situation in mehrfacher Hinsicht ungewohnt. Die junge Friseurmeisterin hat den Salon im Februar von ihrer Vorgängerin Annette Hogekamp übernommen. „Wir hatten gerade mal zwei Wochen eröffnet, als Corona kam und wir schließen mussten“, erzählt sie. Ganz modern und schick hat sie den Betrieb umbauen lassen, übrigens von der Tischlerwerkstatt Anton Janssen; Chefin Dorothee Janssen ist eine der ersten, die an diesem Montag behandelt wird. Weil sie eine derjenigen war, die von der Schließung vor vier Wochen überrascht wurde. „Wir haben jetzt alle Kunden, die wir damals vertrösten mussten, angerufen und ihnen die nächstmöglichen Termine gegeben“, erzählt Annette Hogekamp. Bis Ende Mai ist das Auftragsbuch voll.

Franz Janßen wurde von seiner Frau zum Haareschneiden angemeldet. Foto: Anja Settnik

info „Zeit für Dich“ bald auch mit Kosmetik Zeiten Zum Aufholen der verpassten Termine ist jetzt von montags bis freitags von 6-22 Uhr geöffnet. Künftig ist der freie Tag samstags statt montags. Angebot „Zeit für mich“ bietet in der oberen Etage auch Fußpflege und ein Kosmetikstudio (nach der Corona-Zeit) an. Diana Eberhard hat das Haus für ihre Zwecke aufwendig umbauen lassen.

„Wir bewältigen die Flut an Anfragen, indem wir in zwei Schichten arbeiten; wir fangen um sechs Uhr morgens an und arbeiten bis zehn Uhr abends“, erklärt Diana Eberhard. „Ich käme auch nachts um zwei“ habe sie schon zu hören bekommen, wenn sie einen Tagesrand-Termin anbot; so groß ist die Frisuren-Not. Martin Rambach (37) zum Beispiel hat das Gefühl, jede Menge Wolle im Salon gelassen zu haben, Annette van Baal (siehe oben) fühlt sich gar „wie neu geboren“. Rentner Franz Janssen, von Ehefrau Brigitte angemeldet, nimmt’s etwas gelassener, gibt aber zu, dass sich der Einsatz der Schere lohnte.

Ex-Chefin Annette Hogekamp reinigt zwischendurch Stühle. Foto: Anja Settnik

Alle Kunden haben die selbe Zeremonie hinter sich: „Jeder musste klingeln, dann öffnete jemand von uns. Zuerst geht es ans Hände desinfizieren, dann muss man sich eintragen: Name, Erreichbarkeit, Uhrzeit. Später wird noch vermerkt, wann der Kunde das Geschäft wieder verlässt“, berichtet Diana Eberhard. Natürlich tragen alle, Personal wie Kundschaft, einen Nasen-Mund-Schutz, auch wenn Brillen beschlagen und das Schnibbeln rund um die Ohren schwieriger ist als sonst. „Aber eine Kollegin hat irgendwo einen tollen Trick aufgeschnappt: Wir drehen die Gummis über den Ohren um, so dass wir auch vor den Ohren schneiden und rasieren können“, erzählt Annette Hogekamp.

Überhaupt war in den vergangenen Wochen viel zu kommunizieren und abzustimmen. Das vorgegebene Hygienekonzept musste umgesetzt werden, das neue Kassensystem macht noch Ärger. Da immer nur dann jemand herein gelassen werden kann, wenn ein anderer den Salon verlässt und das Bezahlen (vermutlich dank Internetproblemen) am Montag hakte, gab es drinnen wie draußen (auf Abstand, versteht sich) kleine Staus. Doch darüber beklagte sich niemand. Insbesondere diejenigen, die noch draußen warteten, zeigten angesichts der Aussicht auf eine gepflegte Haarpracht viel Geduld.