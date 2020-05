Müll auf Friedhof : Müllberg auf Kalkarer Friedhof

Der Kalkarer Jörg Falk beschwert sich über verlegte Ablageplätze für Plastik und Gartenabfälle. Dort, wo zuvor Plastik und Grünzeug entsorgt werden konnte, gibt es nun keine Behälter mehr.

Regelmäßig ist der Gocher Jörg Falk (81) auf dem Kalkarer Friedhof unterwegs. Zusammen mit seiner Freundin, die schwerbehindert ist, besucht er die Begräbnisstätte am Schwanenhorst. Was ihn seit einigen Wochen aufregt, ist eine Stelle, an der sich die Abfälle türmen. „Dort, wo man einst Plastik oder Grünabfälle entsorgen konnte, befinden sich jetzt keine Behälter mehr“, sagt der 81-Jährige. Allein die Wasserstelle sei dort geblieben. „Die Besucher entsorgen ihre Grababfälle weiterhin an dem Platz, wo sie es gewohnt sind“, sagt der Gocher. Die Stadt habe die Abfallplätze an einen zentralen Ort verlegt. „Nur gibt es keinen Hinweis darauf, dass es sich geändert hat und wo der neue Platz für den Müll sich befindet.“ Für ihn sei es auch erheblich schwieriger, den Abfall aufgrund der größeren Entfernung bis zu der neuen Stelle zu bringen, und er fragt sich: „Warum belässt man es nicht bei den dezentralen Orten? Nur, damit man sich einen Weg sparen kann? Für die älteren Besucher der Grabstätten ist das ohne Zweifel erschwerend.“ Angesprochen habe er den Fall bei der Friedhofsverwaltung noch nicht.