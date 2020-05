Kranenburg : Kiebitz soll hierhin umziehen

Der Rat der Gemeinde Kranenburg tagte wegen der Corona-Krise im Bürgerhaus. Auf der Tagesordnung stand erneut der Punkt, den die Kommune seit Jahren begleitet: Die Erweiterung der Frische-Arena am Großen Haag.

Reichlich Platz gab es zwischen den Kranenburger Ratsmitgliedern auf der jüngsten Sitzung. Die Tische waren so weit auseinander gestellt, dass auch ohne Maske diskutiert werden konnte. Bürgermeister Günter Steins hatte dafür gesorgt. Ihm würde sonst die „nonverbale Kommunikation“ fehlen, so Steins. Sprich, er will auch sehen, wie die Mitglieder des Rats auf Beiträge mit ihren Gesichtsausdrücken reagieren.

Informationsbroschüre Die CDU möchte, dass seitens der Verwaltung ein Flyer erstellt wird, in dem die Euregio-Realschule sowie die Kindergärten der Gemeinde vorgestellt werden. In dem Schreiben sollen die unterschiedlichen pädagogischen Konzepte vorgestellt werden. Eltern sollen so besser entscheiden können, wo sie ihr Kind anmelden.

SPD-Ratsmitglied Jürgen Franken wollte nähere Informationen zu einer Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde (Kreis Kleve). So gab es seitens der Behörde die Auflage, ein neues Habitat für das Tier zu schaffen. Dort sollte sich der Vogel dann ansiedeln, damit die Bagger am Großen Haag anrollen können. Ein Areal im Kranenburger Bruch wurde dafür angelegt. In den Vorgaben des Kreises ist eine Zeit von zwei Jahren angegeben. Franken wollte wissen, ob sich dies auf die Anlegung der Blänke bezieht, oder ob zwei Jahre der Wirksamkeit der Maßnahme nachgewiesen werden muss. Sprich: muss der Vogel dort mindestens 24 Monte nisten, bevor es am Großen Haag weiter geht. In einer interfraktionellen Sitzung sei das immer noch nicht klar. Steins antwortet: „Da befindet sich die Fraktion in bester Gesellschaft. Ich weiß es auch nicht zu 100 Prozent.“ Er hoffe, dass hier die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. „Sollte das nicht so sein und der Kiebitz nimmt die Fläche dort nicht an, dürfen wir hier nicht bauen“, sagt er. Zudem könne er nur darauf hoffen, dass auf dem Gebiet nicht noch andere Tierarten entdeckt werden, die Probleme bereiten.