Kleve : Gaben für Hilfsbedürftige am Zaun der Klosterpforte

Kleve Junge Union Kleve-Kranenburg startet gemeinsame Aktion mit der Klosterpforte Kleve. Besonders in schwierigen Zeiten müsse man Solidarität mit den Bedürftigen zeigen, so die Organisation.

Der Stadtverband der Jungen Union Kleve-Kranenburg startet, in Kooperation mit der Klosterpforte, ab sofort einen Gabenzaun in der Klever Unterstadt. Dieses Angebot ist, neben den weiteren Hilfsmöglichkeiten der Tafel und der Klosterpforte, eine Chance, um Menschen in der Corona-Krise zu unterstützen. Wir möchten somit unseren kleinen Beitrag dazu leisten, um Menschen zu entlasten, die kein Kurzarbeitergeld erhalten, ihren Job verloren haben, Studenten oder Familien, die aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation in Not geraten sind, so die Junge Union.