Kleve : „Angrillen“ ohne grillen – mit Musik

Am Samstag geht auf dem Parkplatz vor dem Kino das „Angrillen“ über die Bühne. Vor dem Klever Tichelpark-Kino werden DSDS-Finalist Lukas Kepser und die Gruppe „Massive Beat“ auftreten.

Die Vorbereitungen für das erste „virtuelle“ Angrillen der Metzgerei Quartier laufen auf vollen Touren. Ursprünglich hätte die Großveranstaltung am 7. und 8. Mai im Klever Forstgarten stattfinden sollen, doch die Corona-Pandemie machte dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung. Jetzt findet das Event am Samstag, 9. Mai, statt. Allerdings in stark veränderter Form: Gegrillt wird nicht, stattdessen gibt es Live-Musik, die Besucher auf dem Parkplatz des Klever Tichelpark-Kinos in ihren Autos übers Radio hören können.