Prozess : Revision: fünf Jahre Haft für 30-jährigen Gocher

Foto: van Offern, Markus (mvo)

Ein 24-jähriger Angeklagter aus Goch hatte gegen das ursprüngliche Urteil Revision eingelegt. Am Montag wurde vor dem Landgericht in Kleve neu verhandelt. Am Ende stehen fünf Jahre Haft.

Keine Drogen, keine Straftaten mehr. Er wolle sein Leben wieder in den Griff kriegen, versicherte ein junger Angeklagter aus Goch vor eineinhalb Jahren dem Klever Landgericht. Umfangreiche Drogengeschäfte in Goch und andernorts hatte er zuvor eingeräumt, insbesondere Amphetamin-Herstellung und -handel im Kilogramm-Bereich. Die erste große Strafkammer verurteilte ihn damals wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 19 Fällen zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Und sie ordnete die Unterbringung des heute 30-Jährigen in einer Entziehungsanstalt an.

Maßregelvollzug also – Klinik statt Knast, würden böse Zungen behaupten. Am Montag sitzt der Gocher wieder auf der Anklagebank im Landgericht. Wieder geht es um die Drogengeschäfte, wegen derer er vor 18 Monaten verurteilt wurde. Denn ein früherer Komplize und Mitangeklagter (heute 24 Jahre alt) war gegen das Urteil in Revision gegangen – erfolgreich. Die Feststellungen zu den Tathergängen hatte der Bundesgerichtshof nicht angezweifelt, und so ging es nur darum, wie die Angeklagten zu verurteilen seien. Insbesondere um die Strafzumessung und darum, inwieweit die einzelnen Fälle tateinheitlich zusammenzufassen seien - denn das hatte der BGH mit Blick auf das erste Landgerichtsurteil teils beanstandet. Juristische Präzisionsarbeit, so schien es.

Im neuen Urteil, das der Vorsitzende der zweiten großen Strafkammer, Gerhard van Gemmeren, am Montag verkündet, tauchen jedenfalls nur noch 20 (statt 22) Fälle gegen den Revisionsführer auf. Trotzdem kriegt der 24-Jährige ein Jahr mehr Freiheitsstrafe (sieben statt acht) – auch, weil ein anderes Urteil miteinbezogen wird.

Für den 30-jährigen Gocher Angeklagten ändert sich am Montag hingegen nichts: Es bleibt bei fünf Jahren Freiheitsstrafe, und es bleibt bei der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Noch im Gerichtssaal erklärt sein Verteidiger Dr. Karl Haas, dass man das Urteil annehme.