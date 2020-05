Lokalpolitik : Denkmalschutz gegen erste Pläne

Schwierigkeiten gibt es bei einer Umgestaltung des historischen Kalkarer Marktplatzes. Der Denkmalschutz ist gegen die aktuellen Pläne. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Mittel aus dem Handlungskonzept sind auch für die Veränderung des Marktplatzes vorgesehen. Das Rheinische Amt für Denkmalpflege lehnte die ersten Pläne für eine die Umgestaltung des Zentrums ab.

Die erste öffentliche Ausschusssitzung in Kalkar seit Beginn der Corona-Einschränkungen war lang: Schon für zwei Tagesordnungspunkte – den Bringverkehr zu den Schulen und die ersten Ideen der künftigen Marktplatzgestaltung waren zweieinhalb Stunden nötig. Während es zum ersten Thema zumindest eine Zwischenlösung gab (die Eltern sollen ihre Kinder künftig in der Stichstraße Xantener Straße absetzen, die an den Kreisverkehr angebunden wird), war eine Beschlussfassung zum zweiten Punkt nicht möglich. Zwar stellte ein externes Planungsbüro denkbare Varianten für die künftige Aufteilung des Platzes vor dem Rathaus vor, doch die Fachleute wussten während ihrer Arbeit noch nicht, wie sich das Rheinische Amt für Denkmalpflege äußern würde. Es schickte seine Stellungnahme erst am 29. April. Der Inhalt in Kürze: Alle vorgestellten Ideen stoßen auf Ablehnung.

Stadtbaurat Frank Sundermann hatte eingangs betont, dass es schwierig werden würde, Denkmalschutz, Barrierearmut und Verkehrsführung in Einklang zu bringen. In einer Bürgerinformation, die im Januar ohne Politiker stattgefunden hatte, war es vorwiegend um die Interessen von Anliegern und Geschäftsleuten gegangen. Dann kam Corona und damit die Unmöglichkeit, in größerer Runde zu beratschlagen. Im Ergebnis wurden nun Ideen vorgestellt, die nicht mit dem Denkmalschutz abgestimmt sind. Dabei muss bis Ende September, um die Finanzierung nicht zu gefährden, eine Entwurfsplanung vorliegen. So geht es nicht, befand die Politik nach einer Weile unstrukturierter Debatte. Die Verwaltung stimmte dem Vorschlag aus Reihen der CDU zu, kurzfristig eine Sondersitzung zum Thema anzusetzen.