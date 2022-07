Zwischen Marienbaum und Xanten : Zwei Frauen und zwei Kinder bei Auffahrunfall leicht verletzt

Xanten Auf der B57 zwischen Marienbaum und Xanten musste ein Wagen bremsen. Die Fahrerin im Auto dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Bei dem Auffahrunfall wurden auch zwei Kinder verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Xanten sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Frau (18) aus Bedburg-Hau mit ihrem Auto auf den Wagen einer Frau (31) aus Xanten aufgefahren. Den Angaben zufolge war die 18-Jährige am Dienstagnachmittag aus Richtung Marienbaum gekommen und über die B57 in Richtung Xanten gefahren. Die 31-Jährige sei vor ihr gefahren und habe in Höhe der Kreuzung Siegfriedstraße / Mörmterer Straße / Auf der Alten Burg verkehrsbedingt bremsen müssen, erklärte die Polizei. Die 18-Jährige habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Beide Frauen seien bei dem Auffahrunfall leicht verletzt worden, genauso wie zwei Kinder (zwei und drei Jahre alt), die im Fahrzeug der Xantenerin gewesen seien. Alle vier seien für weitergehende Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete die Polizei.