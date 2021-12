Busmannstübchen in Kevelaer über Sofortprogramm unterstützt : Traum vom eigenen Café erfüllt

Busmannstübchen in Kevelaer über Sofortprogramm unterstützt

Kevelaer Katarzyna Brings bietet im Busmannstübchen Kaffee, Kuchen und verschiedene warme Speisen an. „Durch das „Sofortprogramm Innenstadt“ konnte ich mich selbstständig machen und die Chance nutzen, um endlich mein eigenes Café zu eröffnen.“, freut sich Katarzyna Brings.

Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns hatte von einer „Kampfansage an den Leerstand“ gesprochen. Und offenbar zeigt das Sofortprogramm Innenstadt in Kevelaer tatsächlich Wirkung. Fünf Geschäfte konnten über das Förderprojekt bereits an den Start gebracht werden. „Und es kommen sicher noch welche dazu“, sagt Kevelaers Wirtschaftsförderer Tobias Nelke. Mindestens acht müssten es wohl werden, schätzt er. Durch dieses Programm konnte auch ein neues Café im früheren Busmannstübchen öffnen.