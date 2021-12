Neue Geschäftsräume : Der Weezer CDU-Treff zieht um

Weeze Anfang 2022 geht es in neuen Räumen für die Christdemokraten weiter. In die alte Geschäftsstelle zieht die Cyriakus-Apotheke. Im Januar soll der Umzug der CDU abgeschlossen sein.

Bestimmt haben es einige bereits mitbekommen: Die Räume der CDU-Geschäftsstelle sind geschlossen. Am Wochenende wurden mit zahlreichen Helfern die alten Räume leer geräumt. Die ehemaligen CDU-Räumlichkeiten werden in Zukunft von der Cyriakus-Apotheke genutzt. Die CDU Weeze zieht demnächst ein paar Schritte weiter in neue Geschäftsräume. Das neue Zuhause für die Geschäftsstelle (CDU-Treff) ist im ehemalige Ladenlokal Schroer in der Wasserstraße 8. Die Flächen des neuen Treffs werden saniert. Der Bezug der frisch renovierten, hellen Räume ist für Anfang des Jahres 2022 geplant. Die CDU-Weeze wird zeitnah über die Eröffnung der neuen Geschäftsstelle informieren. Die Weezer CDU ist weiterhin für alle Weezer ansprechbar. Es besteht bereits jetzt die Möglichkeit, die CDU-Aktiven über Telefon, und Internet anzusprechen. Des Weiteren steht der Account bei Facebook zu Verfügung um aktuelle Informationen abzurufen. Kontakt für Fragen und Anregungen ist telefonisch möglich oder über Whatsapp 0152 21497043, Mail:gemeindeverband@cdu-weeze.de und fraktion@cdu-weeze.de.