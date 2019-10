Hundesport in Weeze : Leichtathletik für Hunde

Auf dem Weezer Hundeplatz am Hamscher Weg steigt am 12. und 13. Oktober die große Deutsche Meisterschaft im Turnierhundesport.

(RP) Weeze gilt schon seit vielen Jahren als die Kaderschmiede am Niederrhein für Leistungssportler im Hundesport. Genauer gesagt: Für die Leichtathletik mit Hund. Das zeigt sich auch wieder beim Event, das am Wochenende in Weeze auf dem Hundeplatz am Hamscher Weg über die Bühne gehen wird: Erstmals wird die große Deutsche Meisterschaft im Turnierhundesport des VDH (Verband für das deutsche Hundewesen) am Niederrhein und hier in Weeze veranstaltet. An zwei Tagen messen sich die deutschlandweit sportlichsten Teams auf zwei Beinen und vier Pfoten in den verschiedenen Sparten des Turnierhundesports: Im Geländelauf mit Hund, im CSC (Combination-Speed-Cup – ein Staffellauf über Hindernisse mit Hund) und in der Königsdisziplin Vierkampf.