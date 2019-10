Veranstaltung in der Wallfahrtsstadt : Letzte Runde für Busmanns Spätschicht

Veranstaltung in der Wallfahrtsstadt

Es ist wieder soweit: Busmanns Spätschicht in Kevelaer. Foto: Veranstalter

Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt „Busmanns Spätschicht“ an diesem Freitag ab 17 Uhr zum Food- und Feierabendmarkt rund um den Arche-Noah-Brunnen ein.

Neben Flamkuchen, Burger und Fries, indischem Soulfood und kölschen Klassikern gibt es natürlich auch Köstlichkeiten für alle Nachtisch-Liebhaber: „BubbleWaffle2Go“ und „Jona´s Foodbox“ bieten üppig gefüllte Waffeln, Cake Pops und Cheesecake am Stiel in vielen kreativen Varianten an.