Aktion gegen Hundehaufen : JU will Kotbeutel, die sich auflösen

Das Schild zeigt es: Hier bitte keine Haufen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

KEVELAER Hundehaufen gehören in den Beutel, doch auch die machen Müll. Daher will die JU in Kevelaer Säcke, die biologisch abbaubar sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken