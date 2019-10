Renommiertes Ensemble : Junge Stimmen aus der Hauptstadt in der Basilika

Der Staats- und Domchor Berlin gastierte in Kevelaer. Foto: Basilikamusik

Kevelaer Der Staats- und Domchor Berlin machte auf seiner Tournee Halt in Kevelaer. Er sang Werke aus Renaissance und Romantik.

Von Paul Foreman

„Berliner Jungs singen!“ war die große Überschrift auf dem Programmheft. Unter so einem Titel kann sich vieles verbergen, auf den Staats- und Domchor Berlin wäre man als Unbeteiligter dabei nicht direkt gekommen. Dass der Titel den Chor aber ziemlich gut beschreibt, konnte man am Freitag sehen. Da sangen die Knaben aus Berlin in der Basilika der Marienstadt.

Sie werden nicht der einzige renommierte Chor in diesem Monat sein, wie es Chordirektor Romano Giefer ausdrückte. Denn gegen Ende Oktober kommen ja auch die Regensburger Domspatzen nach Kevelaer. Jetzt stand jedoch erstmal der renommierte Berliner Chor im Vordergrund. Der wirkte in der Tat schon äußerlich sehr renommiert. Die Erwachsenen in ihren schicken, schwarzen Anzügen und die Kinder (neun bis 14 Jahre) in schwarzen Hemden machten einiges her in der Kulisse der Basilika. Als sie dann anfingen zu singen, mit der Unterstützung der „lautten compagney Berlin“, konnte man sich wie in der Hauptstadt fühlen.

Und das mit gutem Grund, wie Chorleiter Kai-Uwe Jirka beschrieb: „Die Kirche hier ist sehr beeindruckend und dem Berliner Dom gar nicht so unähnlich.“ So konnten sich die „Berliner Jungs“ auf ihrer Tournee ein bisschen zu Hause fühlen. Vor Kevelaer waren sie zu Auftritten in Krefeld-Oppum und Rheydt. Zu anstrengend werde die Reise für die Kinder aber nicht, wie Jirka betont: „Die Jungs singen ja alle gerne.“

Bei ihrem Halt in Kevelaer kamen die Sänger in Gastfamilien unter, und zwar bei sehr freundlichen, wie Jirka erzählte. Zuvor präsentierten sie aber ihre klaren Stimmen. Der Auftritt war in drei zeitlich geordnete Abschnitte unterteilt. Es ging los mit der Renaissance, hier war „Sicut cervus“ das erste Stück. Später lauschte das Publikum den Klängen der Romantik, dabei durften natürlich nicht Werke des ehemaligen Berliner Chordirektors Felix Mendelssohn-Bartholdy fehlen. Hier starteten die Knaben nicht auf der Bühne, sondern links von den Zuschauern aus gesehen.

Es war nicht der einzige Positionswechsel an diesem Abend. „Wir versuchen immer, den ganzen Raum auszunutzen, vor allem, wenn es so ein großer ist wie hier. Das ist auch mal schön fürs Ohr“, erklärte Jirka. Abgeschlossen wurde mit „moderneren“ Liedern. „Der Mond ist aufgegangen“ sowie das „Abendlied“ als passender Abschluss.

Bei den Stimmen der Chorsänger und dem feinen Spiel der „lautten compagney“ hätte fast untergehen können, dass auch Patryk Lipa an der Orgel mitwirkte. Doch Lipa blieb aufgrund seines Spiels nicht unbemerkt.