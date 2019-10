Kriminalität in Kevelaer : Räuber vom Kapellenplatz gefasst

Sogar in direkter Nähe zu Kapellenplatz und Gnadenbild soll der Mann zugeschlagen haben, der jetzt in Arnsberg festgenommen wurde. Foto: Latzel

Kevelaer Die Polizei konnte jetzt in Arnsberg einen Mann festnehmen, der für mehrere Überfälle in Kevelaer verantwortlich sein soll. Der Täter war auf der Flucht, bei der Festnahme des 23-Jährigen half jetzt der Zufall.

Die Fälle hatten für viel Verunsicherung in Kevelaer gesorgt. Im August hatte es gleich mehrere spektakuläre Überfälle in der Innenstadt gegeben. Besorgniserregend war vor allem, dass einige der Vorfälle sogar an Orten passierten, die für die Kevelaerer besondere Bedeutung haben. So wurde unter anderem im August kurz vor Mitternacht ein 43-Jähriger sogar am Kapellenplatz überfallen. Der Täter hatte gedroht, ein Messer zu ziehen, und die Geldbörse geraubt.

Ein Vorfall, der sich also direkt am geistlichen Zentrum der Stadt ereignete. Daraufhin gab es eine große Verunsicherung in Kevelaer, das spürte auch die Polizei. Daher ist man auch dort jetzt froh, dass die Behörden einen Erfolg nach der Überfallserie melden können. „Der Tatverdächtige konnte jetzt festgenommen werden“, berichtete Polizeisprecher Ingo Schankweiler.

Info Zentrale Orte in Kevelaer Religiöses Zentrum Der Kapellenplatz ist das Herzstück und religiöse Zentrum der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Dort befindet sich die Gnadenkapelle, die das Marienbild der „Trösterin der Betrübten“ (lat. Consolatrix Afflictorum) beheimatet. Der Große Kreuzweg in Kevelaer ist ein ganz besonderer Ort. Die 1874 eingeweihte Kreuzweg-Anlage führt über eine Länge von 1,2 Kilometern an 15 beeindruckenden Kreuzwegstationen vorbei. Er beginnt gegenüber dem Klarissenkloster an der Twistedener Straße. Am Ende des Weges, im angrenzenden Marienpark, steht das monumentale Kriegerdenkmal in Gestalt der Schutzmantelmadonna.

Ein bisschen kam den Beamten dabei der Zufall zu Hilfe. Am Montag war die Polizei in Arnsberg alarmiert worden, weil sich ein junger Mann in einer hilflosen Lage befand, wie es hieß. Als die Beamten den Mann kontrollierten, erlebten sie eine Überraschung. Sie stellten fest, dass der 23-Jährige wegen Raubüberfällen in Kevelaer per Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizei nahm den Mann fest, der ursprünglich aus Thüringen stammt.

Die Kriminalpolizei ist fest davon überzeugt, dass der zuletzt in Kevelaer lebende Mann die Überfälle in der Marienstadt begangen hat.

Die Festnahme war ein Glücksfall, weil der 23-Jährige bereits am 22. August bei einem gescheiterten Raub auf einen 82-jährigen Radfahrer in Kevelaer festgenommen worden war. Damals hatten die Beamten den Mann allerdings noch laufen lassen müssen, weil die Beweislage nicht stichhaltig genug war.

Eine Gegenüberstellung kurze Zeit später brachte dann allerdings Klarheit: Es bestand dringender Tatverdacht gegen den 23-jährigen. Der zur Fahndung ausgeschriebene Verdächtige hatte sich allerdings danach abgesetzt und befand sich seitdem auf der Flucht.

Jetzt ging er der Polizei ins Netz. Er wurde noch in Arnsberg dem Haftrichter vorgeführt, der die Vollstreckung der Untersuchungshaft gegen dem Mann verkündete.

Die weiteren Ermittlungen sollen klären, für welche Überfälle in Kevelaer der Mann verantwortlich war. Im August hatte es mehrere gegeben, auch im Juni. Zumeist war dabei ein Messer im Spiel gewesen.

Für Aufregung hatte vor allem gesorgt, dass ein Überfall am Kapellenplatz stattfand. Im Juni hatte es zudem innerhalb weniger Tage gleich zwei Überfälle auf dem Kreuzweg gegeben.Es wird geprüft, ob der Festgenommene auch dafür verantwortlich ist.