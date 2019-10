Festival in Weeze : Mega-Ansturm beim Vorverkauf der Parookaville-Karten

Die Gäste des Festivals setzen auf Luxus. VIP-Angebote und Komfort-Zelte sind gefragt wie nie. Vom 17. bis 19. Juli wird wieder am Airport Weeze gefeiert.

Am Sonntagvormittag traf sich das ganze Team erst einmal zum gemütlichen Frühstück im Parookaville-Büro an der Katharinenstraße in Weeze. Die Stimmung war bestens, etwas angespannt waren die Organisatoren allerdings schon. Schließlich war der Start des Vorverkaufs diesmal eine Premiere. Erstmals gab es die Karten ohne Vorregistrierung.

Es blieb die Frage, ob die Server dem Ansturm der Fans gewachsen sind. Am Nachmittag war Bernd Dicks vom Festival-Team dann wieder völlig entspannt. „Technisch lief alles megagut, die Fans hingen maximal zehn Minuten in der Warteschleife“, sagte er. Auch beim Praxistest der Redaktion lief alles glatt. Innerhalb von sieben Minuten waren auch wir im Shop und hätten uns problemlos zwei Tagestickets für Samstag kaufen können. 30 Minuten später ging das schon nicht mehr. Denn die Tickets für den Samstag waren blitzschnell ausverkauft. Die Nachfrage ist auch diesmal enorm. Bereits zwei Stunden nach Beginn des Vorverkaufs waren 80 Prozent der 85.000 Tickets weg. Besonders gefragt: die VIP-Angebote und Komfort-Zelte. Auch die sind ausverkauft. Der Preis für die Luxury Suite: 3598 Euro.

Der Trend zum Komfort ist für Dicks ein deutliches Zeichen, dass den Leuten Parookaville etwas wert ist. „Für die ist das ein Highlight im Jahr, fast ein kleiner Urlaub. Die Leute wollen sich da auch was leisten und es ist einfach cool, was wir bieten“, sagt er. Fast das gesamte Team von Parookaville war zum Vorverkaufsstart gekommen, obwohl gar nicht alle an diesem Tag gebraucht wurden. „Aber bei diesem besonderen Moment wollten alle dabei sein. Aldi verkauft jeden Tag Karten für die Fantastischen Vier, bei uns gibt es den großen Verkauf nur einmal im Jahr“, sagt Bernd Dicks. Wer noch Karten will, sollte nicht zu lange warten. Knapp werden auch die Tickets für den Campingplatz Base Ground, der nahe am Festivalgelände ist.

Wie in den Vorjahren müssen die Karten noch personalisiert werden, so dass jede Eintrittskarte einer Person zugeordnet wird. Das geschieht aus Sicherheitsgründen und um den Weiterkauf über Schwarzhändler zu verhindern. Ticketbesteller haben die Möglichkeit, ihre Tickets über das persönliche MyTicket-Portal zum Weiterverkauf anzubieten. Der Resale Shop von Ticketpay wird voraussichtlich Anfang 2020 zur Verfügung stehen. Sind die Tickets allerdings schon personalisiert, ist noch eine Gebühr von 30 Euro für das Umpersonalisieren fällig. Wer also noch unsicher ist, sollte mit dem Personalisieren noch etwas warten.