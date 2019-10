Theater in Kevelaer : Theaterverein 4c lüftet die Geheimnisse von Miss Sophie

Wer kennt nicht das legendäre „Dinner for one“? Aber wer ist eigentlich diese Miss Sophie? Und was hat es auf sich mit den vier imaginären Männern, mit denen sie stets jedes Jahr Geburtstag feiert?

Zur Handlung: Miss Sophie ist gestorben und ihre Stieftochter Ludmilla Stroganoff (Marion Schink), eine einstige Operettendiva, sieht sich schon als Haupterbin. Doch sie hat die Rechnung ohne den Erblassverwalter Dr. Ross (Marcus Kemper) gemacht. Er verkündet Ludmilla und ihrer bissigen Assistentin Gundula (Helene Voß), dass es noch weitere Erben gibt. Und so reisen nacheinander der undurchsichtige Richard Pommeroy (Günther Thomas), der schrille Modemacher Siegfried Roy Toby (Günther Voß) und die raffgierige Gilla (Nicole Aping), Pflegerin von Sir Winterbottom, auf dem Anwesen Kübelstein an. Im Laufe der nächsten 24 Stunden passiert und erfährt man in Miss Sophies Heim so einiges, woran man nicht im Traum gedacht hätte. So kommt es denn auch, dass der Butler Paul (Micha Rosenkranz) mit dem, was manche Gäste von ihm wollen, völlig überfordert ist. Die miserable Köchin Marlies (Annika Selders) allerdings sieht der ganzen Erbengemeinschaft gelassen entgegen. Denn Sie weiß um die Geheimnisse von Miss Sophie.