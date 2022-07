TV-Star als Mitarbeiter beim Futterhaus : Dschungelkönig Ross Antony in Kevelaer

Ross Antony mit Aura. Foto: Mera/Mera/Nick Wolff

Kevelaer Der TV-Star und Entertainer kommt einen Tag in die Wallfahrtsstadt. Hier will er in einem Geschäft für Tierfutter arbeiten und zeigen, dass er sich auch hier auskennt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Prominenter Besuch im Futterhaus-Markt an der Feldstraße: Der aus zahlreichen TV-Sendungen bekannte Sänger und Entertainer Ross Antony wird am Donnerstag, 7. Juli, für einen Tag von 14 bis 19 Uhr kräftig mit anpacken und die Mitarbeiter des Marktes im täglichen Geschäft unterstützen. Ob an der Kasse oder im Gespräch mit den Kunden – alle können sich hautnah davon überzeugen, wie sich Ross Antony als Mitarbeiter im Geschäft schlägt.

„Ich bin gespannt darauf, für einen Tag hinter die Kulissen eines Tierfuttergeschäfts blicken zu können“, erzählt der ehemalige Dschungel-König. Möglich gemacht hat das der Tierfutterhersteller Mera. Für das Unternehmen aus Kevelaer ist Ross Antony gemeinsam mit seiner italienischen Windhündin Aura seit 2021 als Markenbotschafter tätig. Die Kunden aus Kevelaer haben mit ihren Einkäufen selbst dazu beigetragen, dass Ross Antony nun für einen Tag das Team unterstützen wird. Das Futterhaus, das während einer exklusiven Aktion vom 30. Mai bis zum 17. Juni unter allen teilnehmenden Märkten den anteilig höchsten Mera-Umsatz erzielt hatte, sicherte sich auf diese Weise den Aktionstag mit dem Entertainer.

Die siebenjährige italienische Windhündin Aura ist Ross Antonys Ein und Alles. Sie schenke ihm Kraft und Lebensfreude und sei so oft wie möglich an seiner Seite, heißt es.

Wer den Entertainer gerne treffen möchte, ist eingeladen, am Donnerstag, 7. Juli, von 14 bis 19 Uhr im Geschäft vorbeizukommen. Er wird sich nicht nur beim Arbeiten über die Schulter schauen lassen, sondern auch Autogramme geben.

(RP)