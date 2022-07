Neusser Leser erzählen : Mit Musik von Mozart in den Tag starten

Rhein-Kreis Menschen aus dem Rhein-Kreis Neuss schildern, was für sie das Lied des Tages ist – also dieses eine bestimmte Lied, das einem nicht mehr aus dem Kopf gehen möchte und das einen durch den Tag, die Woche oder gar über Jahre hinweg begleitet.

Weitere Berichte ereilten die NGZ per Mail. „Meine musikalischen Ursprünge liegen in den 60igern und 70igern“, erzählt darin etwa Michael Dörr aus Neuss. „Als passionierter Fahrradfahrer begleiten mich die Songs aus dieser Zeit auch bei meinen Touren mit dem Drahtesel. Hierbei geht mir seit Wochen ein Kleinod nicht aus dem Kopf. ,Look at life‘ war kein Hit für die Hollies als Interpreten, hat aber Ohrwurmcharakter und erinnert uns vor allem daran, den Augenblick – auf dem Fahrrad und in der Natur – zu genießen. Die Zeile ,It‘s there for us, so why don‘t we use it.‘ ist ein Appell, die eigene Achtsamkeit nicht zu vernachlässigen. Vielleicht ein kleines Gegengewicht zu dem Chaos in der Welt und in der eigenen Seele“, schreibt er.