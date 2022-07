Ballonfestival nach Corona-Pause : Aufsteigen in Kevelaer

Kevelaer Nach zwei Jahren Corona findet jetzt wieder ein „richtiges“ Ballonfestival in der Wallfahrtsstadt statt. Mehr als 30 Ballonfahrer haben sich angemeldet, ein Höhepunkt soll das Glühen am Freitag, 8. Juli, sein.

Ziel ist, dass die mehr als 30 Ballons vom 8. bis 10. Juli möglichst oft und lange über dem Niederrhein unterwegs ist. Denn dann findet nach zwei Jahren wieder ein Ballonfestival unter normalen Umständen statt. Auch Verena Rohde, Chefin der Abteilung Tourismus und Marketing, fiebert dem Termin entgegen. Denn es wird das erste Mal sein, dass sie das Spektakel im üblichen Rahmen erlebt. Und wie sehr die Menschen auf das Event gewartet haben, zeigt die Riesennachfrage nach den Plätzen als Glühwürmchen. Alle sind vergeben. Der Andrang war unglaublich. „Leider konnten wir längst nicht alle Wünsche erfüllen“, bedauert Verena Rohde.



Das Flugprogramm Geplant ist, dass die Ballons am Freitag um 19 Uhr vom Platz am Solegarten starten. Weitere Starts sind Samstag- und Sonntagmorgen sowie am Samstagabend geplant. Noch sind Plätze in den Körben frei, die können unter wolkentaxi.de gebucht werden. Gestartet wird alle ein bis zwei Minuten. Da alle den gleichen Wind haben, bleibt auch der Abstand zwischen den Ballons gleich. Gestartet wird vom Gelände am Solepark. Sollte der Wind zu kräftig Richtung Hotel blasen, gibt es einen „Notstartplatz“ in Twisteden. Wohin es im Ballon geht, ist völlig offen. „Das liegt allein am Wind“, sagt Experte Krämer.



Nachtglühen Ein Höhepunkt ist das Glühen der Ballons am Freitagabend. Nach ihrem Ausflug kehren die Ballonfahrer zum Solegarten zurück und bauen hier ihre Himmelsriesen noch einmal auf. Ab 22 Uhr glühen sie dann im Takt derf Musik. Ausgewählte Kinder dürfen als „Glühwürmchen“ hautnah im Korb mit dabei sein. Aber auch für alle anderen ist das Schauspiel traditionell ein großes Spektakel.



Rahmenprogramm Für die Besucher gibt es ein Programm mit kleinem Jahrmarkt auf der Wiese am Gradierwerk. „Wiesenwirt“ Heinz Kanders sorgt für Stärkung und kühle Getränke. Eine gemütliche Wein-Bar rundet sein Angebot ab. Kaffee und Kuchen bietet die Kaffee-Ape an und wem das noch nicht süß genug ist, der kann sich am Süßigkeiten-Stand bedienen. Karussell, Schiffschaukel und Spiele locken Familien und Kinder auf die Wiese und bieten abwechslungsreiche Beschäftigung. Auch der „Ballon am Kran“ darf nicht fehlen. Er geht 80 Meter in die Höhe. Der „Jahrmarkt“ ist Freitag und Samstag ab 16 Uhr geöffnet.



Hubschrauberrundflüge Ganz neu im Angebot des Ballonfestivals sind Rundflüge mit dem Helikopter. Sie starten vom Hülspark-Stadion aus und zeigen in 10 Minuten Kevelaer von oben. Die Rundflüge starten Freitag und Samstag ab 14 Uhr. Tickets können für 40 Euro vor Ort am Hülspark-Stadion erworben werden.