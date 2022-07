Kommunalpolitik : Senioren-Union auf einer Radtour durch Weeze

Weeze Auf Einladung der Senioren-Union ließen sich die Teilnehmer einer Fahrradtour von Bürgermeister Georg Koenen die aktuellen Projekte in der Gemeinde erläutern.

(RP) Nach zweijähriger Corona-Pause hat die Senioren-Union der CDU Weeze Mitglieder und interessierte Bürger zu einer Fahrradtour durch und um ihre Heimatgemeinde eingeladen. Im ersten Abschnitt, den Bürgermeister Georg Koenen mit seinem Fahrrad begleitete, führte die Tour durch die vielseitigen Lückenbebauungen, Neubaugebiete und gerade abgeschlossenen Baugebiete. Koenen informierte über Anzahl und Größe des neu entstehenden Wohnraums in den einzelnen Ortsbereichen. Insgesamt kann Weeze interessierten Bürgern und Familien auch in Zukunft attraktiven Wohnraum zu erschwinglichen Preisen bieten. Im zweiten Teil wurde das Kieswerk auf Vorselaer besichtigt. Hier betreibt die Firma Hülskens eine schwimmende Fotovoltaik-Anlage mit einer installierten Leistung von 750 KWp, die auf der ausgekiesten Wasserfläche installiert ist. Der jährlich erzeugte Strom reicht für die Versorgung von etwa 200 Haushalten. Im Zeichen der Energiewende bietet sich ein solcher Standort für die Gewinnung erneuerbarer Energie sehr gut an.

Die Tour führte weiter zur renaturierten Abgrabung Raadts in Kalbeck, wo ein sehr schöner Radweg mit herrlichem Ausblick auf den See entstanden ist. An der neu errichteten Sitzecke besuchte Max van Elverfeldt die Gruppe und informierte über die Entwicklung seiner Pläne zum Neubau von drei weiteren Windrädern auf Kalbeck. Zum guten Schluss radelten die Senioren weiter zum Sportgelände des TSV. Hier konnte sich die Gruppe an einem Buffet aus Gegrilltem und Salaten nach der informativen Tour stärken und die gesammelten Eindrücke in Gesprächen abschließend verarbeiten.