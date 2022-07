Arbeiten vor Brüggemeier-Neubau : Die Ortsdurchfahrt in Winnekendonk wird gesperrt

Die Ortsdurchfahrt in Winnekendonk wird gesperrt

Winnekendonk Die Arbeiten an der Straße vor Edeka-Brüggemeier gehen voran, doch jetzt muss der ganze Bereich dicht gemacht werden. Am besten umfahren Autofahrer Winnekendonk weiträumig.

Nach der Kirmes in Winnekendonk wird der Ort endgültig zum Nadelöhr werden. Nachdem die geplante Vollsperrung der Kevelaerer Straße verschoben wurde, ist die Straße nun ab Mittwoch, 6. Juli, ab 7 Uhr komplett dicht. Die Fahrbahn wird erneuert. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis einschließlich Montag, 18. Juli, dauern.

Der Verkehr wird in dieser Zeit weiträumig umgeleitet. Autofahrer, die von der Autobahn kommen, werden gebeten, die Umleitung Feldstraße über den Heiligenweg Richtung Wetten über den Altwettener Weg (K33) zu nehmen. In Wetten über die Hauptstraße können Autofahrer entweder der Umleitung über die Marienstraße Richtung Kevelaer folgen oder geradeaus über die B9 fahren.

Wie berichtet, entsteht der neue Brüggemeier-Supermarkt auf dem früheren Viktoria-Sportplatz. Das Geschäft soll den alten Markt ersetzen, der nur einige hundert Meter entfernt ebenfalls an der Kevelaerer Straße liegt.

Im neuen Markt wird es eine Verkaufsfläche von 1151 Quadratmetern geben. Damit ist der Laden etwa genau so groß wie der Brüggemeier-Standort an der Feldstraße in Kevelaer.